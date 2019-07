Le selezioni regionali di Miss Italia fanno tappa a Grassina mercoledì 3 luglio

Le ragazze si sfideranno per la conquista della fascia di "Miss Grassina 2019", che darà accesso alle semifinali regionali

GRASSINA (BAGNO A RIPOLI) - Altro appuntamento in provincia di Firenze legato all’80esima edizione del concorso di Miss Italia.

In occasione della seconda Notte Bianca di Grassina selezioni di Miss Toscana per Miss Italia: la manifestazione, organizzata dal Centro Commerciale Naturale Grassina e le sue Botteghe, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli, Confesercenti, sponsor locali, ragazze provenienti da varie località della Toscana si sfideranno per la conquista della fascia di "Miss Grassina 2019”.

La vincitrice accederà di diritto alla semifinale regionale in programma per i primi di agosto. Si inizierà alle 21.30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate dal bravissimo Raffaello Zanieri, personaggio legato al mondo Miss Italia da diversi anni.

Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico, prima in abito e poi con il body dello sponsor, sarà eletta la vincitrice.

Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2019 di Miss Toscana, come avviene ormai da 38 anni, è Gerry Stefanelli dell’agenzia Syriostar di Montecatini Terme.

L'obiettivo per la Toscana è ripetere la straordinaria edizione del 2016 culminata nell'ultimo atto di Jesolo, con la conquista del titolo di Miss Italia da parte della fiorentina Rachele Risaliti.