Prenotafacile: servizi online e prenotazioni per visite ed esami. E salti la fila

IMPRUNETA - "Si informano tutti i cittadini che è attivo il servizio della Asl Toscana Prenotafacile, il sistema per prenotare visite ed esami on-line facile, comodo e sicuro per prenotare visite ed esami (escluso esami ematici) solo con codice fiscale e ricetta dematerializzata (bianca)".

Lo spiega in una nota l'amministrazione comunale di Impruneta. Che informa i suoi cittadini di questa nuova oppotunità.

Facile e comodo da computer e telefono, sempre disponibile 24 ore su 24, funziona su qualsiasi dispositivo fisso o mobile.

Il sistema è attivo per prenotare prestazioni su ricetta dematerializzata (ricetta bianca), escluso richieste di esami ematici. Per accedere è necessario collegarsi all’indirizzo: http://prenotafacile.ised.it oppure si può anche scaricare il QRCODE sul telefonino (quello nell'immagine in alto).

E’ necessario inserire il codice fiscale ed il numero della ricetta (NRE). Attraverso delle immagini sarà indicato dove inserire i dati richiesti. Per verificare la correttezza dell’inserimento saranno visualizzati i dati anagrafici dell’assistito, la fascia di reddito, il codice fiscale, il numero della ricetta e la prestazione da prenotare legata al NRE inserito.

Prenotafacile proporrà la prima disponibilità dell’appuntamento nella zona di residenza dell’assistito. Nelle immagini successive potrà essere visualizzata la disponibilità nell’ambito territoriale dell’Ausl Toscana Centro e le disponibilità ulteriori.

Ciò permette una scelta nella massima trasparenza e l’opportunità di scegliere l’appuntamento sulla base delle proprie esigenze. Il simbolo dell’occhio permette la scelta tra i diversi orari proposti.

Una volta effettuata la scelta dell’appuntamento il portale richiede la conferma e indica l’importo da pagare. Dovrà essere inserito un indirizzo mail dove ricevere il foglio di prenotazione, le indicazioni ed avvertenze.