Migranti e accoglienza: Tiravento risponde ai commenti sui social

E in particolare a quelli dell'ex consigliere comunale leghista Simone Verniani

GREVE IN CHIANTI - Nei giorni scorsi l'articolo (sul Gazzettino del Chianti) con le considerazioni dell'associazione Tiravento, espresse in seguito alla manifestazione in piazza per la Sea Watch.

Centinaia i commenti sotto al post sulla nostra pagina Facebook, spesso di tenore al limite dell'offensivo (alcuni anche oltre).

Così l'associazione stessa, con grande serenità, ha deciso di replicare. In modo collettivo e, in particolare, alle critiche dell'ex consigliere comunale della Lega Simone Verniani. Ecco qua sotto in forma integrale.

"Ciao Simone, tu sai bene, perché ci conosci e sei amico di tanti di noi, che come associazione abbiamo molto a cuore i diritti dei bambini e che spesso con attività concrete o incontri ci siamo occupati, per quanto possiamo, dei minori.

Ci stanno a cuore tutti i bambini, quelli a cui sono crollate le scuole a causa del terremoto e quelli che annegano nel fiume abbracciati al padre nel disperato tentativo di cercare un futuro migliore.

Certamente siamo consapevoli che ciò che facciamo non basta e che ci piacerebbe fare molto di più. In ogni caso, se vuoi conoscere il nostro pensiero su quanto accaduto ai bambini a Reggio Emilia, con la ripugnante complicità di politici, psicologi e altri soggetti che dovrebbero tutelare i minori, possiamo dirti senza alcuna esitazione, che lo consideriamo una vergogna, un orrore senza appello.

A chi invece come te (e non solo) critica sul perché si scenda in piazza per la Sea Watch e non per quei bambini, chiederemmo il buon gusto di non speculare su una vicenda che sconvolge tutti e che colpisce piccole creature e genitori.

La consideriamo davvero una polemica scorretta che viene fatta sapendo benissimo che l’una cosa non esclude l’altra. Proprio e solo per rispetto nei confronti di questo atroce dolore che ha colpito genitori e bambini, ci sentiamo in dovere di rispondere.

Caro Simone, nel caso della Sea Watch avevamo di fronte autorità che tenevano bloccati in mare 42 disgraziati in condizioni a rischio di sopravvivenza.

Autorità che ritenevano di non intervenire per salvare quei naufraghi. Un atteggiamento che noi consideriamo assolutamente disumano e rispetto al quale, anche nel rispetto dei principi della nostra Costituzione, ci sentiamo in dovere di dissentire.

Sul caso di Reggio Emilia, le autorità deputate a farlo, invece, stanno facendo le indagini sul caso e interverranno – se le accuse saranno confermate – contro chi avrebbe commesso quelle oscenità indescrivibili (politici, psicologi), com'è giusto che sia.

Dunque, per esprimere sostegno ai genitori, secondo te, contro chi dovremmo manifestare? Contro la magistratura che sta indagando e intervenendo?

Come abbiamo già scritto, strumentalizzazioni politiche di altro tipo non ci interessano. Riguardo alla sinistra stai tranquillo Simone, sul caso Sea Watch avremmo accolto volentieri anche la tua adesione, o quella della lega, se ci fosse stata! Proprio perché, forse a differenza tua e di altri che scrivono, a noi stava a cuore salvare la vita delle persone a bordo di quella nave (fra cui anche bambini), non l’appartenenza politica di chi sosteneva questa causa.

Detto questo, Simone, magari organizza pure tu una manifestazione sui temi che preferisci. Tiravento, ma anche questo lo sai, ha fatto tante iniziative non condivise o comunque senza l’appoggio di alcuna forza politica, sinistra compresa.

I nostri incontri e le nostre attività sono e saranno sempre aperti a tutti i cittadini (senza alcuna distinzione), a tutti i rappresentanti delle istituzioni (senza alcuna distinzione), a tutte le forze politiche (senza alcuna distinzione). Ci fa piacere quando incontriamo il sostegno ma non temiamo e siamo interessati, anche al confronto aperto e diretto.

Al contrario, possiamo dire, di quanto sembra emergere da parte di altri, più affezionati a smanettare solo sui social. Anche tu a volte hai partecipato ai nostri incontri, con opinioni o posizioni anche molto distanti dalle nostre. Per noi non è mai stato un problema. Ti aspettiamo ancora".