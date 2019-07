A Castelnuovo il Chianti Festival racconta gli anziani delle Rsa

Venerdì 12 luglio torna a Castelnuovo Berardenga con lo spettacolo "Io sono Chi"

CASTELNUOVO BERARDENGA - Venerdì 12 luglio il Chianti Festival torna a Castelnuovo Berardenga con lo spettacolo “Io sono Chi”, in programma dalle 21.30 a Villa A Sesta.

La rassegna estiva mette in scena, sotto forma di teatro di narrazione, il percorso di vita degli anziani residenti nelle case di riposo.

La performance, nata da un’indagine nelle Rsa della Val di Pesa e del Chianti, è scritta e interpretato da Alessia Arena, su testo originale di Valerio Nardoni, per la regia di Matteo Marsan.

Sul palco le esperienze degli anziani e il rapporto fra identità e relazione con il proprio corpo che prendono vita attraverso un racconto in forma teatral-musicale.

Lo spettacolo racconta il momento in cui una persona entra in una casa di riposo e si spoglia del proprio ambiente, rimanendo con un solo ed unico elemento identificativo: il proprio corpo; da qui l'affermazione: "Io sono Chi".

La rassegna Chianti Festival è organizzata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i Comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0577-351345.