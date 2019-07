"OUT - Il clown volante": mercoledì 17 luglio in piazza Ricasoli a Gaiole

Torna il Chianti Festival con lo spettacolo di teatro-circo di Marco Mannucci e Massimiliano Ferri

GAIOLE IN CHIANTI - Con echi lontani che richiamano le visioni sospese di Chagall, Marco Mannucci e Massimiliano Ferri portano in scena, mercoledì 17 luglio (ore 21.30), nella piazza Ricasoli di Gaiole in Chianti, "OUT. Il clown volante", spettacolo di circo e teatro liberamente ispirato a Bella Rosenfeld e Marc Chagall per sfiorare in volo la poesia dell'amore e del sogno.

Un nuovo appuntamento del Chianti Festival, la rassegna progettata da Fondazione Toscana Spettacolo onlus con i comuni di Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Castellina in Chianti.

Mattatoio sospeso è una compagnia volante fondata da Marco Mannucci nel 2006 che, di volta in volta, si avvale dell’incontro di altri artisti.

Arrampicata, acrobazia, teatro di strada, circo e la poetica del non ordinario alcuni dei principali ingredienti. Il sospeso, la sospensione sono il non-luogo dove si annulla la gravità.

Questo trasporta il pubblico e l’architettura oggetto di spettacolo in un’altra dimensione.

La dimensione onirica dove tutto può accadere, non ci sono più regole: si vola, si sogna ad occhi aperti.