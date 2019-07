Ambiente e salute. Alia riattiva la distribuzione del kit per l'autorimozione dell'amianto

A seguito delle nuove linee guida stabilite dalla Regione per la rimozione e lo smaltimento da utenze domestiche

FIRENZE - Alia Servizi Ambientali S.p.A., a seguito della diffusione delle nuove linee guida stabilite dalla Regione Toscana per effettuare la rimozione e lo smaltimento di modeste quantità Materiali Contenenti Amianto (MCA) derivanti da utenze domestiche, ha riattivato il servizio di distribuzione del kit necessario per effettuare tale intervento in sicurezza.

Il kit, il cui costo è di 48,03 euro, viene consegnato solo su prenotazione (sole utenze domestiche iscritte a Tari) chiamando il Call Center di Alia ai numeri 800888333 (da rete fissa, gratuito) o 199105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30 ed il sabato dalle ore 8.30 alle 14.30.

L’operatore telefonico fornirà tutte le informazioni utili per le procedure da seguire. Per saperne di più è inoltre possibile consultare il sito web www.aliaspa.it, selezionando il Comune e cliccando sulla specifica voce di Altri servizi (kit rimozione amianto).