Autopalio: qui a maggio un pullman finì fuori strada. La situazione è questa

Ancora le barriere in cemento, nessun intervento: e al ritorno verso Siena si formano pericolosi incolonnamenti

FIRENZE-SIENA - Gli esempi sul modo (a dire poco carente) in cui Anas gestisce la Firenze-Siena potrebbero essere quotidiani. E non a caso sulle condizioni dell'Autopalio è ormai in corso una sollevazione popolar-istituzionale.

Ma ce ne sono alcuni che sono forse più esemplificativi di altri. Veri e propri simboli del modo in cui l'ente gestore ha deciso di "curare" questa strada.

La foto che vedete documenta il luogo in cui nel maggio scorso, sulla carreggiata in direzione Siena, fra Colle Val d'Elsa e Monteriggioni, un pullman con a bordo numerosi turisti dell'Est Europa finì fuori strada.

Un incidente drammatico, con quasi quaranta feriti e, purtroppo, una donna morta nelle lamiere dell'autobus.

Ecco, la situazione di quel tratto di strada, a oltre due mesi di distanza, è quella che vedete nella foto in alto: con i "new jeresy" di cemento che delimitano la zona, la carreggiata ridotta a una corsia.

E le auto in direzione Siena che nelle ore di maggior traffico si intruppano in pericolosi incolonnamenti.