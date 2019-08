Publiacqua, pubblicato il bilancio di sostenibilità 2018, con risultati e obiettivi

L'azienda: "Uno strumento di trasparenza e comunicazione con il territorio e gli stakeholder"

FIRENZE - E' stato pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2018 di Publiacqua. Il documento, deliberato dal CdA dell’azienda e redatto in conformità con le Linee Guida GRI del “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards”, rappresenta, attraverso la rendicontazione delle più significative attività svolte nel corso del 2018, uno strumento attraverso cui rispondere alla domanda di trasparenza e comunicazione del territorio e degli stakeholder e un'occasione per illustrare gli obiettivi, le azioni e i risultati che hanno caratterizzato un anno di attività, offrendo parametri su cui verificare l’evoluzione dell'aazione di public utility nella tre dimensioni, ambientale, economica e sociale".

Negli ultimi anni il tema della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile si sta affermando nel dibattito pubblico e l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030, è ormai sempre più centrale nelle agende dei governi nazionali.

All’interno del bilancio è possibile trovare, oltre all’illustrazione del contesto normativo e regolatorio nel quale si muove il servizio idrico in Italia, la descrizione del “mondo” Publiacqua, le responsabilità ambientale (gestione delle risorse idriche, dei rifiuti derivanti dai processi di potabilizzazione e depurazione), sociale (qualità e costo dei servizi, sicurezza e formazione dei lavoratori) ed economica (performance e valore condiviso, investimenti e politiche nei confronti dei fornitori).

Si è anche provveduto ad aggiornare il Piano della Sostenibilità (CSR) per il triennio 2017-2019, declinato - con riferimento ai “Sustainable Development Goals”(SDGs) dell’Agenda 2030 - mediante 5 macro obiettivi ai quali sono associati 13 ambiti di azione e 26 obiettivi operativi.

Publiacqua - che gestisce il servizio idrico integrato in un territorio di oltre 1,3 milioni di abitanti - nel 2018 ha distribuito quasi 80 milioni di metri cubi di acqua potabile attraverso 6.722 km di rete idrica, trattando più di 110 milioni di metri cubi di acque reflue mediante 127 impianti di depurazione e oltre 3.600 km di rete fognaria. Attraverso la tariffa sono coperti i costi di gestione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e finanziati gli investimenti sul territorio, nel 2018 circa 92 milioni di euro. Dal 2002 Publiacqua ha realizzato oltre un miliardo di euro di investimenti per migliorare il servizio idrico del territorio.

"Guardando al futuro prossimo - scrive l'azienda in un comunicato - la sfida che attende l’azienda è quella di diventare protagonista nelle trasformazioni indirizzate dall’economia circolare, con strumenti adeguati per la gestione degli effetti del climate change e per il progressivo efficientamento dei processi energetici ed ambientali, contribuendo, in primis, alla riduzione dei rifiuti in plastica attraverso la diffusione della cultura consapevole nell’uso dell’acqua del rubinetto e ad un ulteriore impegno nell’incrementare gli attuali 98 Fontanelli di Alta Qualità già presenti sul territorio".