"A spasso con Leonardo", al via il campo estivo dell'Osservatorio del Chianti

Per i bambini dai 6 ai 12 anni, una settimana a contatto con la natura sulle orme del Genio di Vinci

BARBERINO VAL D'ELSA (BARBERINO TAVARNELLE) - Sta per partire il campo estivo “A spasso con Leonardo”, organizzato dall’Associazione Amici dell’Osservatorio Polifunzionale del Chianti.

Il campo si propone di offrire, ai bambini dai 6 ai 12 anni, un’esperienza a diretto contatto con la natura ispirata al lavoro e alle opere di Leonardo da Vinci.

Nella bella cornice dell’Osservatorio Polifunzionale del Chianti, circondato dal Parco Botanico del Chianti, i bambini saranno coinvolti in attività di esplorazione, osservazione e ricerca in ambiente naturale, attività didattiche sull'astronomia, giochi, laboratori manuali e di disegno, in un percorso che mette in relazione - con lo sguardo di Leonardo - l’arte, la natura e la scienza.

Il campo estivo è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni e si svolgerà in due turni distinti, dal 2 al 6 settembre e dal 9 al 13 settembre, dalle ore 8:30 alle ore 16:30.

Le attività si svolgeranno all'aperto nel Parco Botanico del Chianti e nei locali dell’Osservatorio.





Per maggiori informazioni, iscrizioni e per conoscere i prezzi e i dettagli del programma del campo estivo contattare il numero 333 1192517 o scrivere a info@osservatoriochianti.it