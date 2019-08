Festa del Luca, cinque giorni di gran festa a San Gusmè (e tanti ospiti speciali)

Dal 31 agosto all'8 settembre: con Paolo Rossi, Daniela Morozzi, Lorenzo Baglioni, Leonardo Manera e tanti altri

SAN GUSME' (CASTELNUOVO BERARDENGA) - Cinque giorni di festa e un lunghissimo pogramma di eventi: sarà questa la Festa del Luca 2019 a San Gusmè, in programma dal 31 agosto all'8 settembre (in particolare sabato 31, domenica 1°, giovedì 5, sabato 7 e domenica 8).

La manifestazione proporrà come ogni anno un programma ricco di iniziative e spettacoli sotto il segno della tradizione e nel ricordo di Luca Cava (in toscano stretto “luca’ava”), personaggio bizzarro del panorama folcloristico toscano e castelnovino ricordato all’entrata del borgo con una curiosa statua: un uomo accovacciato che si copre con il cappello, accanto a una scritta singolare: “Re, imperatore, papa, filosofo, poeta, contadino e operaio: l’uomo nelle sue quotidiane funzioni. Non ridete, pensate a voi stessi”.

La festa è fatta di spettacoli, cene, musica dal vivo, teatro e ospita tanti ospiti: da Daniela Morozzi (31 agosto) a Lorenzo Baglioni (il 7 settembre il suo spettacolo "Selfie"), da Paolo Rossi (il calciatore, 31 agosto) a Leonardo Manera (il suo show domenica 8) e a Gianluca Foresi (domenica lo spettacolo "Uffa... sempre la stessa storia").

Sabato 31 agosto c'è il "Premio San Gusmè 2019": alle 18,30 è atteso l'aperitivo nel Giardino di Lorenzo alla Porticciola con Paolo Rossi, campione del mondo del calcio nel 1982 e con Héléne Stoquelet, ideatrice del ristorante "La Bottega del 30" di Villa a Sesta.

Alle 20,30 la cena spettacolo: "San Gourmè 2019, C'era una volta a tavola", una rievocazione della cultura enogastronomica di un territorio ricco di storia.

La domenica invece inizia con la passeggiata a cavallo e in bici nel paesaggio chiantigiano e poi al via il palio delle Botti, con il corteo storico e gli intrattenimenti musicali e teatrali.

Il ricchissimo programma si può leggere sul sito della Pro San Gusmè o sulla pagina facebook.