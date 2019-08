Cure odontoiatriche pubbliche, aperte le prenotazioni per Villa Margherita

Già un centinaio i pazienti che in un giorno e mezzo hanno prenotato la prima visita all'apertura (ottobre)

FIRENZE - Si possono già prenotare le visite per Villa Margherita, il primo grande polo pubblico per le cure odontoiatriche che sarà inaugurato dall’Azienda USL Toscana centro entro la fine di settembre.

La nuova struttura, realizzata con un investimento ministeriale di 7,6 milioni di euro e progettata per accogliere fino a 300 pazienti al giorno, è inserita nel complesso ospedaliero fiorentino Piero Palagi.

Mentre mancano gli ultimi dettagli per rendere in particolare del tutto operativi gli ambulatori con i 200 “riuniti”, i laboratori, la sala chirurgica e radiologica sono già un centinaio i pazienti che in appena un giorno e mezzo hanno prenotato la prima visita per il prossimo 15 ottobre.

Giorno in cui la struttura, diretta dal dottor Marco Massagli, inizierà a lavorare garantendo interventi fino al terzo livello, anche gratuiti, principalmente a coloro che hanno maggiori difficoltà per problemi sociali e/o economici e a prezzi calmierati per tutti gli altri.

I calendari per il momento prevedono l’erogazione di 25 visite giornaliere e il totale complessivo già programmato è di 6.250 visite annuali che verranno effettuate nell’arco di dodici ore al giorno dal lunedì al venerdì, e nella mattina del sabato, oltre alle prestazioni di secondo e terzo livello e alle urgenze.

Si prevede un progressivo aumento delle prestazioni che saranno garantite da équipe mediche, infermieristiche e tecniche dedicate a Villa Margherita.

Le prenotazioni si effettuano tramite i call center aziendali e non è obbligatoria la richiesta del medico. i numeri e gli orari

Call Center aziendali

Zona Empolese Valdelsa

Prenotazioni: telefono 0571 7051 (digitare tasto 1). Orario: da lunedì a venerdì 7.30-19.30, sabato 7.30-13.00

Zona Fiorentina, Zona Fiorentina Nord-Ovest, Zona Fiorentina Sud-Est e Zona Mugello

Prenotazioni: telefonare al Cup Metropolitano 840 003 003 (da rete fissa) - 199 175 955 (da cellulare). Orario: da lunedì a venerdì ore 7.45 - 18.30; sabato 7.45 - 12.30

Zona Pistoiese e Zona Valdinievole

Per prenotare una prestazione sanitaria è possibile telefonare: 840 003 003 (da rete fissa) digitando tasto 3. Orario: da lunedì a venerdì ore 7.45 - 18.30, sabato ore 7.45 - 12.30. Telecup 848 800 709. Orario: da lunedì a venerdì ore 08.00-18.00 e sabato ore 08.00-12.00

Zona Pratese

Telefono: 0574 805050 Orario: da lunedì a venerdì ore 7.45-18.30