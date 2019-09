I sindacati approvano la piattaforma per il rinnovo del contratto dell'agricoltura

Cgil-Cisl-Uil: "Le associazioni dei datori di lavoro non si sottraggano ora al confronto"

FIRENZE - Mercoledì 25 settembre l'attivo unitario dei delegati del settore agricoltura di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Firenze ha approvato all'unanimità la piattaforma per il rinnovo del contratto territoriale dell'agricoltura.

Dopo un'ampia discussione sui temi e le problematiche del settore, le RSA hanno dato mandato alle segreterie delle tre categorie, nonché alla delegazione trattante allargata ad un gruppo di RSA, di presentare la piattaforma alle controparti per avviare una discussione.

Le rivendicazioni delle piattaforma, tra le altre, si concentrano sui diritti sociali e soprattutto sulla legalità, tema sicuramente fondamentale nel settore, caratterizzato, come noto, da fenomeni diffusi di illegalità, fino ad arrivare allo sfruttamento, alla schiavitù e al caporalato.

Per questo l'attenzione della piattaforma è molto focalizzata non solo all'avanzamento dei diritti dei lavoratori, ma anche, e soprattutto, al contrasto a fenomeni di lavoro nero e grigio, cercando di regolamentare il sistema degli appalti, sollecitando il tavolo con la Regione sul lavoro di qualità in agricoltura, prevedendo sistemi premianti per le aziende virtuose.

"Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil, chiedono che si apra a breve il confronto - si legge in una nota - auspicando che le associazioni datoriali non si sottraggano alla discussione, e una volta per tutte facciano sistema con le parti sociali e le istituzioni per un reale contrasto all'illegalità".