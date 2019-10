Giornata Mondiale della Menopausa: il 18 ottobre visite a Ponte a Niccheri

Ecco i numeri di telefono e gli orari per prenotare i controlli già da ora anche all'ospedale di Santa Maria Annunziata

BAGNO A RIPOLI E TOSCANA - L’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), organizza l’(H)-Open day dedicato al benessere della donna in menopausa, in occasione della Giornata Mondiale che si celebra il 18 ottobre.

In tutto il territorio nazionale, gli ospedali con i Bollini Rosa aderenti al progetto apriranno le porte alla popolazione femminile con consulti, colloqui, esami strumentali, conferenze, info point e distribuzione di materiale informativo.

Sul sito www.bollinirosa.it è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione dei servizi offerti. Numerose le offerte diagnostiche ed informative che si svolgeranno nei presidi dell’AUSL Toscana centro nella giornata di venerdì 18 ottobre.

All' Ospedale Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri si eseguiranno visite per disturbi uroginecologici in menopausa (prolasso, incontinenza, etc) presso l'ambulatorio ginecologico al piano 1°, percorso A- Poliambulatorio, dalle ore 9.00 alle 13.00. La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 055 6936360 il giorno sabato 5 ottobre e/o il giorno sabato 12 ottobre dalle 12.00 alle 13.00.

Ospedale San Jacopo – Pistoia, saranno effettuate visite/consulenze ginecologiche gratuite per donne in menopausa. L'attività sarà svolta dalla struttura operativa di ostetricia e ginecologia presso l'ambulatorio 27-Lato A, Piano Terra. Si potrà accedere fino ad esaurimento posti disponibili (8 visite) tramite prenotazione da effettuare telefonando allo 0573-351790 dalle 12:30 alle 13:30 di martedì 8 e dalle 12:30 alle 13:30 di giovedì 10 ottobre.

Ospedale del Mugello - Borgo San Lorenzo, Sarà attivo un infopoint aperto tutto il giorno (8.00-20.00) contattabile al numero di telefono: 0558451542, presso il centro salute mentale al polivalente di viale resistenza 17. Le informazioni riguarderanno specificamente la psichiatria di genere ed i disturbi psichici nella menopausa, prevedendo la possibilità di effettuare contestualmente prenotazioni di prime visite specialistiche; Al numero dedicato 0558451881 – 0558451359, in orario 9.00-13.00 risponderà un medico ginecologo per consulenza ginecologica su problematiche inerenti la menopausa.

Ospedale di Pescia, Saranno effettuate 8 visite ginecologiche dalle 17:00 alle 19:00, presso ambulatorio 256 posto al I° piano del padiglione centrale. Le visite saranno prenotabili da lunedì 7 ottobre al numero 0572/460251 (Reception Medica). La reception è aperta dal lunedì al venerdì con orario 7.00-19.00- Sabato 7.00-13.00. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione femminile sui cambiamenti che accompagnano la menopausa.

“Il progressivo allungamento dell’aspettativa di vita ha fatto sì che oggi la donna abbia davanti a sé circa trent’anni, un terzo della sua esistenza, dopo la menopausa” spiega Francesca Merzagora, Presidente Onda, sottolineando l’importanza dell’informazione sui comportamenti e le terapie per migliorare i disturbi a breve, ma anche le complicanze a medio e lungo termine. Una corretta informazione, un’attenta prevenzione e, laddove necessaria, un’adeguata terapia ormonale sostitutiva, risultano essere infatti i fondamentali per migliorare la qualità di vita delle donne in menopausa, periodo delicato e sempre più duraturo dato l’allungamento dell’aspettativa media di vita.

L’(H)Open day menopausa è patrocinato della Società Italiana di Ginecologia della Terza Età (SIGITE), della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO), della Società Italiana della Menopausa (SIM) e della Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) ed è reso possibile con il supporto non condizionante di MSD.Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una mail a segreteria@ondaosservatorio.it