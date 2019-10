"Se leggi colori la tua vita", iniziative speciali nelle biblioteche

La campagna per il mese di ottobre promossa dalla Regione Toscana per promuovere la lettura

BARBERINO TAVARNELLE - Le biblioteche comunali di Barberino Tavarnelle aderiscono alla campagna promossa dalla Regione Toscana "Se leggi colori la tua vita" per la promozione della lettura come abitudine sociale diffusa: tutti hanno diritto alla lettura come mezzo di conoscenza, di accesso all'informazione, di crescita individuale e come strumento indispensabile per esercitare una cittadinanza attiva e responsabile.

Molti gli eventi speciali (e ovviamente gratuiti) previsti nel mese di ottobre 2019.

Si comincia venerdi 11 ottobre alle ore 18.30, alla Biblioteca E. Balducci di Tavarnelle, con "Le erbe selvatiche, riconoscimento e raccolta": presentazione del libro e incontro di approfondimento con l’autore Franco Lodini sulla ricerca e l’utilizzo delle erbe selvatiche.

Giovedi 17 ottobre alle ore 17.00 alla Casa della cultura A. Merini di Barberino, "In biblio d'autunno si legge": letture a cura dei volontari Nati per Leggere per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie.

Sabato 26 ottobre alle ore 10.30, sempre alla Casa della cultura A. Merini di Barberino, "Blop the colours of life": laboratorio interattivo tratto dal libro di Hervé Tullet a cura di StoryTime e Cooperativa Nuvole. Per bambini da 6 a 10 anni. Posti limitati su prenotazione.

Mercoledi 30 ottobre alle ore 17.30, ancora all Casa della cultura A. Merini di Barberino, "Il mondo segreto delle piante", laboratorio tratto dal libro edito da Editoriale Scienza. Si scoprirà come vivono e perché sono importanti gli alberi e le piante e costruiremo un piccolo erbario. Per bambini da 7 a 10 anni. Posti limitati su prenotazione.

Per info e prenotazioni. biblioteca@barberinovaldelsa.net, biblioteca@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi.it, 0558052291, 0558077100