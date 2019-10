Tari 2019, uscito il bando per le agevolazioni per l'ex Comune di Barberino Val d'Elsa

Domande da presentare entro il prossimo 18 novembre con raccomandata con avviso di ricevimento

BARBERINO (BARBERINO TAVARNELLE) - Per le utenze nell'ex Comune di Barberino Val d'Elsa, è stato pubblicato il bando per la concessione di agevolazioni tariffarie del tributo TARI anno 2019 per utenze domestiche.

Possono beneficiare di una riduzione del 50% della tariffa i nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) uguale o inferiore ai valori di seguito riportati: n. 1 componenti il nucleo familiare: Valore indicatore I.S.E.E. inferiore a € 6.000,00 / € 12.000 (per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap); n. 2 componenti il nucleo familiare: Valore indicatore I.S.E.E. inferiore a € 7.500,00 / € 13.000 (per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap); n. 3 e oltre componenti il nucleo familiare: Valore indicatore I.S.E.E. inferiore a € 12.000,00 / € 15.000 (per nuclei familiari con presenza di portatori di handicap).

Per presentare domanda è inoltre necessario il possesso dei seguenti requisiti: che il nucleo familiare abbia stipulato un regolare contratto di affitto per uso abitativo; che i componenti del nucleo familiare non siano proprietari di alcun immobile ad uso abitativo su tutto il territorio nazionale o, in presenza di nucleo monofamiliare composto da anziana/o ultra settantacinquenne, che abbia come unica proprietà immobiliare l’abitazione di residenza.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 18 novembre 2019, con raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, P.zza Matteotti, 39 50028 Barberino Tavarnelle, oppure consegna a mano presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure presso l'Ufficio Tributi (Sportello di Barberino V.E., Piazza Matteotti, 4 Tavarnelle Val di Pesa); oppure con PEC all'indirizzo: unionechiantifiorentino@postacert.toscana.it (domande sottoscritta idigitalmente ed inviata da indirizzo PEC di cui è titolare il richiedente).

Per informazioni Ufficio Tributi (Comune di Barberino Tavarnelle) Piazza Matteotti n. 4 50028 Barberino Tavarnelle Tel. 055 8052213 / 055 8052246