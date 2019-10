Al Gobetti-Volta i più piccoli diventano "Scienziati per un giorno"

Il 26 ottobre torna la manifestazione di promozione della cultura scientifica dedicata ai bambini

BAGNO A RIPOLI - Per il quinto anno consecutivo i locali dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “P. Gobetti – A. Volta” ospitano “Scienziati per un giorno”, la manifestazione di promozione della cultura scientifica rivolta ai bambini della scuola dell’infanzia (ultimo anno) e primaria. Appuntamento sabato 26 ottobre dalle 15.00 alle 18.00 nei locali della scuola a Bagno a Ripoli (Via Roma, 77/A).



Nel corso del pomeriggio i bambini saranno coinvolti in esperienze ed esperimenti scientifici sotto la guida dei docenti e degli alunni dell’Istituto Gobetti-Volta. Le attività rivolte ai giovani studenti saranno suddivise per fasce di età e si svolgeranno a intervalli di mezz’ora a partire dalle 15.00, con gruppi di dieci bambini alla volta. Tutti gli alunni presenti ai laboratori riceveranno il Diploma di “Piccolo scienziato”. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.



“Anche per quest’anno – commentano il Sindaco Francesco Casini e l’assessore alla scuola Francesco Pignotti – siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione nel nostro Comune. Una vera e propria Festa della scienza che vedrà come protagonisti i bambini delle nostre scuole. Imparare divertendosi è sempre il miglior modo per crescere e appassionarsi al grande e affascinante mondo della scienza.”



Le famiglie interessate sono invitate a comunicare la loro intenzione di partecipare ai laboratori inviando una mail all’indirizzo scienziatiperungiorno@gmail.com specificando nome, cognome ed età dei bambini. La mail non costituisce una prenotazione ma solo un’indicazione necessaria per la predisposizione delle esperienze. Per ulteriori chiarimenti è possibile visitare il sito dell’Istituto http://www.gobettivolta.edu.it o contattare la referente del Progetto, prof.ssa Manuela Corsini, all’indirizzo di posta elettronica m.corsini@gobettivolta.gov.it.