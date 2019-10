Le Tre Rane: Ruffino crea un luogo magico nella magia di Poggio Casciano

Anteprima della nuova locanda pensata in ogni suo dettaglio all'interno della Tenuta sulle colline che da Grassina guardano al Chianti

POGGIO CASCIANO (BAGNO A RIPOLI) - Anteprima dedicata alla stampa di settore giovedì 24 ottobre per il nuovo ristorante (anzi, forse sarebbe meglio dire la locanda) Le Tre Rane, che Ruffino ha deciso di aprire nella Tenuta di Poggio Casciano, sulle colline che da Grassina salgono verso il territorio chiantigiano.

Un luogo magico che da adesso racchiude, al suo interno, un'ulteriore magia: quella di una locanda in campagna, che propone una via di mezzo fra il pasto contadino e quello dei signori.

Come ha detto Francesco Sorelli, anima del progetto insieme a tutto il resto dello staff Ruffino, "quella de Le Tre Rane sarà una tavola in cui la tradizione toscana sarà assolutamente stagionale, con menu che cambieranno più volte durante l'anno. Sarà come essere a tavola insieme... al fattore".

Il fiasco (vera e propria icona-Ruffino), il pane sciocco e il riciclo degli alimenti, il quinto quarto e la cucina delle corti medicee: la cucina toscana racchiude sfaccettature diverse, decine, centinaia di angolazioni possibili.

Quelle de Le Tre Rane saranno calibrate da Stefano Frassineti, chiantigiano, "cuoco di vocazione da quasi trent’anni - così viene presentato - creativo e istrionico, crede in una cucina che dalla tradizione sappia evolversi in identità: una partitura toscana quindi, di materie prime regionali fresche e di stagione, da piccoli selezionati fornitori, interpretata con curiosità, voglia di sperimentare e fantasia".

Giustamente orgoglioso di questa nuova creatura, che nei prossimi mesi si evolverà ulteriormente con la creazione di meravigliosi spazi all'aperto, il direttore generale di Ruffino Sandro Sartor.

"Non sentivamo certo il bisogno di un altro ristorante - ha spiegato - ma sentivamo il bisogno di un luogo che ci rappresentasse, che riuscisse a trasferire in un piatto, in un abbinamento cibo-vino, nell'ospitalità e nella cura dei dettagli, quel mondo-Ruffino che ci distingue e contraddistingue".

SANDRO SARTOR - Al centro. Ai suoi lati i sindaci di Bagno a Ripoli (Francesco Casini) e Pontassieve (Monica Marini)

Il menu, come detto, è stagionale. Anzi molto più che stagionale, visto che varierà almenno 7-7 volte all'anno. Si può mangiare alla carta o con menu degustazione che prevedono per ogni piatto dei vini (Ruffino ovviamente) in abbinamento. Il tutto a prezzi a dir poco interessanti.

Per contatti e per approfondimenti: www.letreranneruffino.it; pagina Facebook Le Tre Rane.