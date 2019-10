Macelleria Parti: a San Donato in Poggio un super staff pronto per voi

Dal banco ai preparati pronti da cuocere, fino alla norcineria: un team affiatato, esperto e innovativo

SAN DONATO IN POGGIO (BARBERINO TAVARNELLE) - Esperto, creativo e innovativo: eccolo lo staff della Macelleria Parti, una vera e proprio culla del gusto in via Senese a San Donato in Poggio (Barberino Tavarnelle).

Emiliano, Danilo, Luciana, Elia, Filippo e Stefano: tutti pronti a prendervi... per la gola (gastronomicamente s'intende).

"Sarà per noi un vero piacere accogliervi tra i nostri clienti - dicono - che, grazie all'alta qualità e genuinità delle nostre carni, salumi e preparati, hanno a lor dire, riscoperto il gusto del mangiar bene e sano!".

MACELLERIA PARTI

Via Senese 33/35 San Donato in Poggio (Barberino Tavarnelle), Toscana, Italy

0558072952 - info@macelleriaparti.it - Pagina Facebook clicca qui

CONTENUTO SPONSORIZZATO