Condivisione e preghiera: l'Unitalsi all'Impruneta sabato 9 novembre

Momento di confronto e di condivisione, a chiusura della stagione dei pellegrinaggi: il programma della giornata

IMPRUNETA - "Cari pellegrini, ancora insieme per una giornata di condivisione e di preghiera": è l'appuntamento che l'Unitalsi Toscana, nel novantesimo dalla sua fondazione, celebrato la scorsa settimana in Palazzo Vecchio, organizza per sabato 9 novembre all'Impruneta.

Un momento di confronto e di condivisione, a chiusura della stagione dei pellegrinaggi, che inizierà la mattina alle 9.45 con gli arrivi al Circolo Cattolico San Giuseppe (piazza Buondelmonti).

Alle 10.30, all'interno della Basilica di Santa Maria all'Impruneta, i saluti di monsignor Luigi Oropallo a cui seguirà, subito dopo, alle 10.45, la relazione di don Andrea Coppini, vice-assistente regionale dell'Unitalsi, sul tema pastorale dell'anno prossimo, "Io sono l'Immacolata Concezione".

Dopo le parole di don Coppini, agape fraterna al Circolo Cattelico per riprendere nel pomeriggio, alle 15, con la visita guidata della fornace Mital, storica azienda dell'Impruneta nel settore del cotto.

Alle 18 Santa Messa prefestiva (contributo di partecipazione 25 euro, per info e iscrizioni telefonare in sede al numero 0552398015).