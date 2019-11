Celiachia e diabete: se ne parla a Ponte a Ema venerdì 15 novembre

Serata organizzata da Pro Loco per Bagno a Ripoli in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia

PONTE A EMA (BAGNO A RIPOLI) - Celiachia e diabete sono disturbi con cui tanti cittadini si trovano purtroppo a dover convivere, specie dopo una certa età.

Da qui la voglia di confrontarsi e approfondire l’argomento in una serata organizzata da Pro Loco per Bagno a Ripoli in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) il prossimo venerdì 15 novembre alle 21 presso il circolo Acli di Ponte a Ema.

Tra i relatori, l’assessore alle politiche della salute del Comune di Bagno a Ripoli Eleonora Francois; la dottoressa Donatella Macchia, direttore SOC Allergologia e immunologia clinica dell'Usl Toscana Centro; la dottoressa Cristiana Maria Baggiore, direttore SOC Diabetologia dell’Usl Toscana Centro; e il dottor Giuseppe Giura, presidente Associazione italiana Celiachia Onlus Toscana.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, si svolgerà con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. Per informazioni: prolocoxbagnoaripoli@gmail.com.