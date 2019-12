"Fi-Si: Governo disponibile a incontro con sindaci. Ora investimenti certi"

La deputata Pd Susanna Cenni: "Urgenza di un intervento di ammodernamento non più rimandabile"

FIRENZE-SIENA - Il Governo ha confermato gli impegni previsti per gli investimenti necessari all’ammodernamento e alla messa in sicurezza dell’Autopalio, dichiarando la disponibilità a un incontro istituzionale sul cronoprogramma dei lavori.

Il sottosegretario Roberto Traversi ha risposto oggi, mercoledì 11 dicembre, in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici all’interrogazione di Susanna Cenni, deputata del Pd, nella quale la parlamentare senese chiedeva all’esecutivo provvedimenti urgenti per velocizzare l’iter di adeguamento infrastrutturale della strada che collega Siena a Firenze

Gli investimenti sull’Autopalio

“Il progetto di riqualificazione della strada - si legge nella risposta del sottosegretario - è attivo dal 2012 per un investimento complessivo di 65 milioni. Nel periodo 2012 -2015 sono stati realizzati lavori per circa 20 milioni per il risanamento della pavimentazione, l’adeguamento delle barriere di sicurezza e il ripristino della segnaletica verticale. 16 milioni di euro, inoltre, sono stati utilizzati per l’allargamento di tratti della sede stradale, la riqualificazione dei viadotti e l’ammodernamento delle barriere".

"Nell’ultimo biennio - prosegue la risposta - circa 6 milioni di euro sono serviti per la manutenzione di ponti e viadotti e ulteriori interventi di risanamento della pavimentazione, su oltre 30 km di carreggiata, hanno portato un investimento di 15 milioni. Lo scorso 29 novembre sono stati avviati i lavori per il ripristino di alcuni elementi strutturali del viadotto Falciani e sono in fase di attivazioni lavori di manutenzione, pari a 8,4 milioni, per i viadotti Docciola e Bandini”.

“Da luglio a oggi - sottolinea Cenni - i rappresentanti degli NCC (noleggio con conducenti), i sindaci dei Comuni interessati dal passaggio della strada, le istituzioni regionali hanno più volte suonato l’allarme per i lavori fermi o particolarmente rallentati, per lo stato dei viadotti e, più in generale per la sicurezza di tutti i 56 chilometri sui quali si estende l’Autopalio".

"Con la mia interrogazione - rimarca - ho voluto trasmettere, anche con un atto ispettivo, tale preoccupazione che, mi pare, il Governo abbia recepito. Adesso auspico che si svolga l’incontro istituzionale più volte sollecitato e si possano definire, con certezza, il cronoprogramma e gli investimenti su tutto il tratto autostradale".

"L’Autopalio - conclude Cenni - risale al 1964 ed è percorsa ogni giorno da circa 25mila automobilisti. Due numeri che, da un lato ci dicono l’urgenza di un intervento di ammodernamento non più rimandabile e dall’altro evidenziano l’importanza di un’arteria stradale che rappresenta un’infrastruttura determinante per tutta la Toscana del sud”.