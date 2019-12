Nuovo polo scolastico "Meucci Galilei": intesa tra Metrocittà e Cassa Depositi e Prestiti

Polo scolastico molto frequentato dagli studenti del territorio chiantigiano: finalmente potrè avere nuova vita

FIRENZE - Lunedì 16 dicembre, alle 15.30, nella Sala Pistelli Palazzo Medici Riccardi (Firenze, via Cavour 1), il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella e l'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo, firmeranno un Protocollo d’Intesa fra Cassa Depositi e Prestiti e la Città Metropolitana per la realizzazione del Nuovo Polo scolastico "Meucci Galilei" (in foto sopra lo studio di fattibilità) nel Quartiere 4 di Firenze.

Si tratta di un momento importante per tutta l'istruzione superiore in provincia di Firenze. Il Polo "Meucci Galilei" infatti, è da anni un punto di riferimento per moltissimi studenti di tutto il territorio. Chianti fiorentino compreso.