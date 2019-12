Cagnetta sull'A1 tra Scandicci e Impruneta messa in salvo dai soccorritori

Laila vagava smarrita sulla corsia d'emergenza: recuperata dalla Polstrada e riconsegnata ai proprietari

FIRENZE-IMPRUNETA - Laila, una cagnetta che vagava smarrita e impaurita lungo la corsia di emergenza dell’A1 tra Scandicci ed Impruneta, è stata messa in salvo dalla Polizia Stradale di Firenze e da alcuni automobilisti di passaggio.

E’ accaduto alcuni giorni fa, quando numerosi viaggiatori che passavano da lì hanno visto l’animale in pericolo, dando così l’allarme al Centro Operativo Polizia Stradale della Toscana, che ha inviato in zona una pattuglia della Sottosezione di Firenze Nord.

I poliziotti appena giunti si sono resi conto che occorreva fare presto e, per tale motivo, hanno rallentato i veicoli che giungevano da dietro. Poi, insieme ad alcune persone, sono riusciti ad agguantare Laila che, dopo un'iniziale e comprensibile diffidenza dovuta allo spavento, si è fidata dei suoi soccorritori.

Facendosi condurre presso il casello di Scandicci dove, grazie ai dati rinvenuti sul collare, sono stati rintracciati i suoi proprietari.

Laila, per la gioia di tutti quelli che si sono dati da fare per lei, è potuta così tornata a casa, ove ha ricevuto una doppia razione di coccole per lo spavento e lo scampato pericolo.