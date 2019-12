Castelnuovo, lunedì 30 dicembre si riunisce il consiglio comunale

Seduta convocata alle ore 9.30 nella Sala consiliare. Fra i punti principali, il bilancio di previsione 2020

CASTELNUOVO BERARDENGA - Ultima seduta del 2019 per il consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga, che si riunirà nella Sala consiliare del Palazzo comunale lunedì 30 dicembre alle ore 9.30.

Dopo la risposta ad alcune interrogazioni e interpellanze da parte della giunta, il consiglio comunale affronterà il bilancio di previsione per l'anno 2020 e altri punti all'ordine del giorno, fra cui la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Castelnuovo Berardenga; l'adesione all'accordo conciliativo tra Autorità Ato Toscana Sud e Sei Toscana per la quantificazione della morosità tollerata e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e di alcune modifiche al Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno.

I consiglieri comunali, inoltre, saranno chiamati ad approvare il programma per l'affidamento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione nell'anno 2020; un aggiornamento del piano delle alienazioni e un atto sulla via Romea Sanese, con approvazione del tracciato e della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di promozione e comunicazione turistica, monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'ordine del giorno prevede anche la discussione di una mozione presentata dal gruppo consiliare “Scelgo Castelnuovo Berardenga” sull'istituzione di una sala pubblica del commiato per i funerali laici, Sala della Memoria.