"Personaggio Chiantigiano 2019": 1.883 voti in totale. Trionfa Riccardo Lazzerini

Al presidente della Festa dell'Uva di Impruneta 495 voti. Sul podio Pamela Brambilla (364) e Marco Burberi (317)

CHIANTI - Sono stati ben 1.883 i voti espressi dai lettori del Gazzettino del Chianti, chiamati a scegliere (dalla nostra pagina Facebook) il "Personaggio Chiantigiano 2019" fra le otto nomination (quattro maschili e quattro femminili) che avevamo selezionato in redazione.

Scelte fra chi, a nostro avviso, si è particolaramente distino, nei "nostri" comuni (Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Impruneta, Greve in Chianti, San Casciano, Chianti senese), nell'anno appena concluso.

Ed eccola, allora, la classifica finale.

1) Riccardo Lazzerini (495 VOTI)

Per il presidente dell'Ente Festa dell'Uva - Impruneta tanti consensi per come ha saputo rilanciare la Festa negli ultimi due anni, e in particolare in questo 2019.

2) Pamela Brambilla (364 VOTI)

Da molto tempo attiva nelle attività di beneficenza a favore dell'ospedale Meyer, quest'anno è stata davvero qualcosa di unico. Coinvolgendo spesso un'altra donna speciale, Zia Caterina Bellandi Taxi Milano 25.

3) Marco Burberi (317 VOTI)

Presidente della cooperativa La Stadera di Greve in Chianti. Prendiamo lui come simbolo della splendida idea, che poi è diventata una realtà (e non è certo stato semplice) del Bar Sociale.

4) Francesco Casini (230 VOTI)

Sindaco di Bagno a Ripoli: unica nomination politica. Innegabile la sua escalation, in particolare nell'ultima parte del 2019 con la scelta di realizzare il Centro Sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli.

5) Niccolò Magazzini (181 VOTI)

Giovane batterista sancascianese. In "rampa di lancio" nel mondo delle "drums", in luglio ha vinto anche un super contest a livello nazionale.

6) Serena Pecci (144 VOTI)

Esperienza incredibile la sua in questo 2019, visto che in una mattina di agosto, dopo aver sentito le urla della vicina, si è precipitata a vedere cosa accadesse aiutandola a far nascere... il suo bambino.

7) Letizia Bevanati (121 VOTI)

Tanta l'emozione suscitata dalla sua storia, dal suo salvataggio sul "trenino" delle bici Dobbiaco-Linz. Strappata letteralmente alla morte dal dottor Carlo Santucci (e non solo da lui) appena nominato, per questo, Cavaliere della Repubblica.

8) Silvia Betti (31 VOTI)

Grandissimo l'interesse suscitato dal racconto della sua storia di apppassionata di cani che ha creato, a Chiesanuova (San Casciano) un allevamento unico di Jack Russell.