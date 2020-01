Novità imposta soggiorno 2020: si pagherà su 12 mesi invece che 8

L'amministrazione comunale spiega nel dettagio anche come verranno spese le risorse introitate

IMPRUNETA - Dopo un anno di adesione all’Ambito Fiorentino, con la sottoscrizione di una convenzione condivisa e omogenea tra tutti i diciotto comuni aderenti sull’accoglienza e l’informazione turistica, il Comune di Impruneta farà un altro passo in linea con quanto già succede negli altri comuni.

"Infatti - spiega in una nota l'amministrazione comunale da marzo 2020, l'imposta di soggiorno sarà dovuta per l’intero anno solare, cioè non più solo da marzo a ottobre come avveniva prima".

"L'imposta - proseguono dal palazzo comunale - è carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, modulata secondo la tipologia come di seguito specificato: la quota da versare rimane comunque invariata rispetto all’anno 2019".

"L’impegno dell'amministrazione - si rimarca - è quello di investire ancora di più sul settore turistico e di promozione, in linea con quanto già realizzato nell’ultimo anno come la produzione di video e immagini a testimonianza della bellezza e delle proposte del territorio - che presto verranno presentate al pubblico - la possibilità di usufruire dei servizi del Firenze Convention Bureau con aumento di visibilità, le iniziative sempre più organiche sul tema ceramica con il collegamento tra “Buongiorno Ceramica” e “Primavera dell’Artigianato” e altre iniziative che si propongono di favorire la delocalizzazione dei flussi turistici da Firenze ai territori circostanti".

"Le entrate annuali previste - si spiega - saranno così utilizzate in particolare finanziare i servizi e le iniziative culturali della biblioteca, le spese per i gemellaggi, le manifestazioni tradizionali e la promozione del territorio, la gestione delle infrastrutture turistico/sportive oltre alla copertura delle quote del Tpl alla Regione Toscana, quindi anche per interventi a favore della comunità dei residenti".

L’assessore al bilancio e tributi Luca Binazzi conclude: “C’è l’impegno condiviso della giunta di investire di più sul settore sviluppo, sicuri di aver fatto la scelta giusta per il futuro del nostro territorio in termini di opportunità”.

Imposta di Soggiorno, quota per tipologia di struttura a Impruneta

a. Agriturismo e Case vacanze € 1,50 per i primi 7 giorni

b. Residence 2 e 3 chiavi € 1,00 per i primi 7 giorni

c. Residence 4 chiavi... € 2,00 per i primi 7 giorni

d. Residenze d’epoca … € 2,50 per i primi 7 giorni

e. Alberghi 1 stella … € 0,50 per i primi 4 giorni

f. Alberghi 2 stelle… € 1,00 per i primi 4 giorni

g. Alberghi 3 stelle… € 1,50 per i primi 4 giorni

h. Alberghi 4 stelle… € 2,50 per i primi 4 giorni

i. Alberghi 5 stelle… € 4,00 per i primi 4 giorni

j. Campeggi, case per ferie, ostelli... € 1,00 per i primi 4 giorni

k. Affittacamere professionali e non... € 1,00 per i primi 4 giorni