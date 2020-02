Circonvallazione di Impruneta, ripresi i lavori dal parco della Rimembranza agli svincoli

Il consigliere Viti: "Entro la primavera dovrebbero concludersi tutti i lavori"

IMPRUNETA - Sono ripresi, in questo mese di febbraio, i lavori alla circonvallazione di Impruneta, così come annunciato a dicembre 2019.

"E' stato terminato il marciapiede in pietra che dal parco della Rimembranza arriva agli svincoli della circonvallazione in via Vittorio Veneto - spiega il consigliere di Obbiettivo Comune Roberto Viti - Si è provveduto a togliere l' albero più vicino a questi svincoli, sia per rendere più agevole il marciapiede, sia perché limitava la visibilità. Questo marciapiede che è largo un metro e mezzo si restringe in corrispondenza degli alberi a circa un metro e solo in un punto ha una larghezza di 80 centimetri".

"E' già iniziata la realizzazione dell'ultimo tratto del marciapiede - prosegue Viti - che collegherà quello esistente dalla Società del Mutuo Soccorso all'ingresso carrabile della villetta ubicata sotto il Parco della Rimembranza. Verrà migliorato il raccordo tra questo passo carrabile ed il marciapiede in modo da garantire un percorso pedonale agevole. Non verrà invece tolto l'Autovelox. Il marciapiede, in corrispondenza di questo dispositivo, gli girerà intorno".

"Una volta terminato questo intervento - continua - si inizieranno i lavori in corrispondenza dell'incrocio con via di Fabbiolle che sarà più complesso in quanto si dovrà allargare la carreggiata della Circonvallazione, mantenendo sempre la viabilità di via di Fabbiolle, che essendo una strada senza sfondo non può essere chiusa. Salvo imprevisti, tutti i lavori dovrebbero concludersi entro la prossima primavera".