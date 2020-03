FIRENZE E TOSCANA 9.03.2020 h 13:09 Di REDAZIONE

Pannoloni: rinnovi automatici in tutta la Ausl Toscana Centro

Per il ritiro i pazienti non devono spostarsi. Rinnovo automatico per gli aventi diritto

FIRENZE - I piani terapeutici per la consegna dei pannoloni in scadenza nel mese di marzo (2020) sono stati tutti automaticamente rinnovati. Non occorre pertanto che gli aventi diritto si rechino nei presidi di riferimento dell’Azienda USL Toscana centro. Clicca Qui per ulteriori informazioni sul sito dell’Azienda Sanitaria

