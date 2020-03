Impruneta. Modalità di accesso del pubblico ai servizi comunali fino al 3 aprile

Chisura al pubblico fatti salvi i servizi minimi essenziali: tutti i dettagli e le informazioni

IMPRUNETA - L’ordinanza del sindaco di Impruneta dell'11 marzo dispone misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale della diffusione del virus Covid-19, attraverso la chiusura al pubblico degli uffici comunali nelle sedi di Impruneta e Tavarnuzze, fatti salvi i servizi minimi essenziali.

Dal 12 marzo e fino al 3 aprile, salvo nuove diverse disposizioni, i cittadini sono invitati a recarsi presso gli uffici comunali solo previo appuntamento e solo per motivi di comprovata urgenza ed esigenze non procrastinabili, telefonando prima ai numeri sotto elencati.

I cittadini sono invitati, ove possibile, a preferire sempre e prioritariamente il contatto telefonico o via posta elettronica.

Esclusivamente per permettere ai cittadini interessati di ottemperare all'obbligo di presentazione di documenti ai sensi del Codice della Strada, se e solo se la scadenza è prevista entro il 6 aprile 2020, il venerdì dalle 9 alle 13 rimane aperto al pubblico lo sportello della polizia municipale.

Si raccomanda di venire al comando di persona solo quando l’interessato non si trovi in condizione di assolvere all'obbligo in via prioritaria attraverso: spedizione tramite raccomandata A/R; invio tramite PEC.

Eccezionalmente, solo fino al 5 aprile, invio anche tramite posta non certificata all'indirizzo email: comando.pm@comune.impruneta.fi.it.

I RECAPITI UTILI

a) casella e-mail: urp@comune.impruneta.fi.it

b) casella di pec: comune.impruneta@postacert.toscana.it

Numeri di reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00

- Polizia municipale: 055/2011290

- Ufficio di Stato civile ( esclusivamente per dichiarazione di morte e nascite): 055/2036424 - 440

- Ufficio Relazioni con il pubblico: 055/2036632 - 640

- Ufficio Tecnico: 055/2372132

- Ufficio Tributi: 055/2036614 - 615

- Ufficio Sociale: 055/2372174

- Ufficio Scuola: 055/2036484