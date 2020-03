Impruneta, modifiche straordinarie a scadenze pagamenti e servizi comunali

Nidi d'infanzia, trasporto scolastico, refezione scolastica. Sospensioni e rimborsi

IMPRUNETA - La giunta comunale di Impruneta, dopo gli ultimi aggiornamenti rispetto alle misure del Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nella riunione straordinaria di oggi ha deciso alcuni interventi al fine di favorire le famiglie, le attività e i cittadini in generale.

1) Servizi educativi e scolastici - modifiche modalità di pagamento delle tariffe: per il servizio di nido d’infanzia, per i servizi di trasporto scolastico e di prescuola, e per il servizio di refezione scolastica le rette non dovranno essere pagate per l’intero periodo di sospensione delle attività didattiche previsto dal DPCM del 9/03/2020; a tutti gli utenti che hanno già provveduto a pagare i servizi di trasporto scolastico e di prescuola per l’intero anno, sarà rimborsato l’importo corrispondente ai giorni di effettiva sospensione; per il servizio di nido d’infanzia, per l’annualità 2020, è previsto l’abbattimento delle rette grazie ai Fondi MIUR già assegnati al Comune di Impruneta dalla Regione Toscana.

2) Imposta di soggiorno: annullata dal 1 marzo al 31 maggio.

3) Tari (solo per utenze non domestiche) e Tosap: slittamento senza sanzioni al 30 settembre del termine per il pagamento.

4) Pulizia strade: mantenuta senza ammende qualora non venga rispettato il calendario di rotazione parcheggi auto.

5) Mercati: sospensione dei mercati settimanali del mercoledì a Tavarnuzze e del sabato a Impruneta, ad eccezione delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari attualmente titolari di concessioni.

6) Uffici comunali: accesso con appuntamento per i servizi essenziali. Si sta approntando la misura del “Lavoro agile” per i dipendenti.

I recapiti per contattare i servizi: a) casella email urp@comune.impruneta.fi.it; b) casella di pec: comune.impruneta@postacert.toscana.it.

c) reperibilità telefonica dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00: - Polizia municipale : 055/2011290 - Ufficio di Stato civile ( esclusivamente per dichiarazione di morte e nascite): 055/2036424 - 440 - Ufficio Relazioni con il pubblico: 055/2036632 - 640 - Ufficio Tecnico: 055/2372132 - Ufficio Tributi: 055/2036614 - 615 - Ufficio Sociale: 055/2372174 - Ufficio Scuola: 055/2036484.

Ulteriori interventi comunali saranno di volta in volta emanati in conformità con le decisioni degli enti sovracomunali e centrali.