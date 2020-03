Emergenza Covid-19: lettera aperta del sindaco Casini ai cittadini ripolesi

"State in casa tranne che per esigenze vitali. Niente camminate, corse, jogging, bicicletta"

BAGNO A RIPOLI - Una lunga lettera aperta ai "suoi" cittadini. E' quella che il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha scritto alla vigilia di questo secondo fine settimana di clausura forzata.

Una clausura che, ci si augura, sia ben più "a tenuta" di quella dello scorso week end. Per limitare al massimo i contatti interpersonali e, di conseguenza, i possibili contagi da Coronavirus.

Ve la riportiamo qui sotto in forma integrale.

"Cari cittadini, come sapete, i contagi purtroppo stanno aumentando e nei prossimi giorni saranno ancora più estesi.

Mi sento quindi di rivolgermi con assoluta premura a tutti voi chiedendovi di stare in casa e di limitare gli spostamenti veramente allo stretto necessario.

È dura, lo capisco, ma è una prova che dobbiamo essere in grado di superare, con pazienza e responsabilità, ma anche con la convinzione che questo sacrificio ci permetterà di dimostrare a noi stessi e al mondo che siamo una Comunità all’altezza di ogni sfida.

Vi prego dunque davvero di uscire solo per lo stretto necessario. Di evitare anche camminate, corse, jogging, giri in bicicletta o altro. Tutte attività salutari in condizioni normali ma che oggi, nella complessa situazione che stiamo vivendo, possono rappresentare un comportamento collettivo che rischia di aumentare le possibilità di contagio.

Mi rivolgo a voi non solo in qualità di autorità responsabile in materia di sicurezza sanitaria ma anche come amante dello sport: la gravità del momento richiede di dare la più seria e responsabile esecuzione alla regola generale che ci impone di stare in casa.

Capisco la “voglia” di praticare sport o di fare una camminata, io stesso avrei una voglia matta di andarmi a fare una corsa nella nostra campagna. Ma ci rinuncio perché so che altrimenti potrei mettere a rischio me stesso e gli altri.

Lo stesso invito lo rivolgo a voi: rinunciamo a ciò che non è indispensabile, stiamo in casa, pronti a ripartire con maggiore energia quando tutto sarà risolto, anche grazie al nostro sforzo.

Intanto vi ricordo che grazie alla collaborazione delle nostre farmacie locali, dei medici di base, dei volontari delle associazioni, della Protezione civile degli operatori di Arca, ieri è stata effettuata la prima consegna a domicilio di spesa e dei farmaci alle persone non-autosufficienti e prive di una rete familiare in grado di assisterli.

Per richiedere il servizio si possono contattare i seguenti numeri che valgono per tutti i Comuni della Zona e saranno attivi dal lunedì al sabato per dodici ore: il numero 3346754365 attivo dalle ore 8 alle 14 e il numero 3346083202 attivo dalle ore 14 alle 20.

Con pieno sentimento, esprimo a nome di tutti noi un ringraziamento a tutta quella rete di persone che nonostante i rischi di questo momento difficile stanno lavorando senza sosta per tutelare la nostra salute. Medici, infermieri e tutto il personale sanitario, le forze dell’ordine e di polizia locale, farmacisti, titolari e dipendenti delle attività commerciali rimaste aperte, i volontari e gli operatori che ci garantiscono e forniscono quotidianamente servizi e beni di prima necessità.

Voglio mandare un grande in bocca al lupo a tutte le persone che in questi giorni stanno combattendo con la malattia, con l'augurio di rimettersi presto.

E voglio esprimere la mia vicinanza alle famiglie delle persone scomparse in questi giorni a Bagno a Ripoli, che oltre al dolore per la perdita dei propri cari, sono costrette a svolgere funerali ristretti senza poter salutare come vorrebbero i loro congiunti.

A tutti loro va il nostro affetto. Restiamo uniti, responsabili e non molliamo. La strada è ancora lunga e dura ma ce la facciamo! Per qualunque cosa contattatemi siamo a vostra disposizione. Un saluto affettuoso.

Il vostro sindaco Francesco Casini