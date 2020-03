Coronavirus, Rossi: "Domani 50.000 mascherine e gel alle Rsa. Incontrerò i sindacati"

"La protezione delle persone fragili e non autosufficienti è una vera priorità in questa emergenza sanitaria"

FIRENZE - "Ho accolto l’appello dei sindacati Cgil Cisl Uil sui bisogni delle Rsa nell’emergenza Covid-19 ed ho subito raccolto le loro giuste richieste. Domattina inizierà la distribuzione di 50mila mascherine e gel disinfettante destinati a tutte le residenze toscane pubbliche e private".

L'annuncio del presidente regionale Enrico Rossi va su un tema, quello delle Rsa, molto sensibile. Le cronache sono infatti, purtroppo, piene di casi che una volta verificatisi in quegli amibit diventano letali.

"Inoltre - dice ancora Rossi - incontrerò in teleconferenza i tre sindacati confederali per discutere delle criticità che il sistema delle Rsa toscane - che ospita circa 15mila degenti - sta affrontando in questa emergenza".

“Ho anche chiesto all'assessore alla sanità e sociale Stefania Saccardi - informa Rossi . di strutturare un confronto con i sindacati di categoria dei lavoratori della sanità, del socio assistenziale e dei pensionati, per monitorare continuamente la situazione che si viene a creare per le persone che rappresentano e per trovare, come abbiamo finora fatto, le migliori soluzioni per affrontare questa emergenza”.

"La protezione delle persone fragili e non autosufficienti, con patologie di varia natura - ha concluso Rossi - è una vera priorità in questa emergenza sanitaria e come tale viene affrontata".