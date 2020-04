Covid-19 e Fase 2: il trasporto pubblico a Firenze e nel territorio metropolitano

Videoconferenza con il sindaco Dario Nardella, l'assessore Stefano Giorgetti e il consigliere delegato Francesco Casini

FIRENZE - Il sindaco di Firenze e della Metrocittà Dario Nardella, l'assessore Stefano Giorgetti e il consigliere delegato al Tpl (e sindaco di Bagno a Ripoli) Francesco Casini hanno illustrato in videoconferenza modalità e proposte sul piano di riorganizzazione delle linee extraurbane del traporto pubblico locale, nella Fase 2 (e nella Fase 3, da settembre) dell'emergenza Coronavirus.

"Nessuna corsa all'uso dei mezzi privati - è il programma - ma anzi un decisivo colpo di acceleratore con l'ampliamento massiccio della rete ciclabile e il potenziamento della sharing mobility individuale con l'arrivo delle bici a pedalata assistita, dei monopattini e degli scooter".

Sono questi alcuni degli elementi forti del piano della mobilità che il Comune e la Città Metropolitana di Firenze propongono per gestire in sicurezza la mobilità dei cittadini sia nella Fase 2 che nella Fase 3 dell'emergenza Coronavirus.

"Abbiamo lavorato alacremente per mettere a punto un piano a 360 gradi che contiene interventi che possiamo attuare in piena autonomia e altri che invece necessitano di condivisione con istituzioni centrali e regionali e altri soggetti come sindacati, associazioni di categoria e via dicendo" premette il sindaco Nardella.

"Ma si tratta di uno sforzo davvero notevole di programmazione - sottolinea - che supera le azioni legate alla fase contingente per diventare una visione strategica più ampia".

"Sicurezza, tecnologia e sostenibilità - sono parole di Casini - dovranno essere le parole d'ordine per fare in modo che il Trasporto pubblico locale nella cosiddetta Fase 2 torni ad essere il punto di riferimento per tutti i cittadini metropolitani che hanno esigenza di spostarsi, in particolar modo verso il luogo di lavoro. Sarà realizzato un grande piano di riorganizzazione delle linee extraurbane in accordo con i sindaci metropolitani, la Regione e le aziende di trasporto".

QUI LE SLIDE CON I DETTAGLI DEL PIANO

Occorrerà "potenziare le corse nelle ore di punta grazie alle linee dedicate al servizio scolastico che adesso sono sospese. Chiederemo alle imprese del territorio metropolitano di prevedere orari lavorativi con fasce di ingresso e uscita flessibili per diluire le presenze a bordo. A questo scopo è già allo studio una App che consentirà di prenotare il proprio posto a bordo a cui si aggiungerà un servizio dedicato Whatsapp e Telegram per ricevere informazioni e aggiornamenti. Sosterremo accordi tra le imprese, i taxi e gli Ncc per la mobilità dei lavoratori".

"Non possiamo poi perdere la cultura della sostenibilità - conclude - su cui si è lavorato molto negli ultimi anni. Da qui, nuovi progetti di bike-sharing e mobilità dolce di area vasta per incentivare spostamenti tra Comuni e una serie di finanziamenti e incentivi per l'acquisto di mezzi elettrici come bici e scooter".