GREVE IN CHIANTI

Piano strutturale e piano operativo. Al via il periodo delle osservazioni

Prima assemblea il 26 gennaio. Gli incontri per illustrare i contenuti dei nuovi strumenti urbanistici

GREVE IN CHIANTI - Effettuata la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, prende avvio il periodo delle osservazioni da parte dei cittadini sugli strumenti urbanistici, il piano strutturale e il piano operativo, adottati dal Consiglio comunale di Greve in Chianti.

I soggetti interessati possono presentare le loro osservazioni entro 60 giorni a partire dal 17 gennaio 2018. Le considerazioni possono essere presentate in forma digitale attraverso pec, per posta o personalmente al protocollo o con raccomandata andata e ritorno e in quest’ultimo caso fa fede la data di partenza.

Il “Piano Operativo – Beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi” è costituito da elaborati cartografici per estratto, in scala 1:2000 e dall’elenco delle particelle catastali. L’elenco è stato ottenuto dall’incrocio tra le mappe catastali e la Carta Tecnica Regionale su cui sono state individuate le previsioni di opera pubblica. I documenti sono disponibili negli uffici comunali del Palazzo della Torre e l’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Chiunque può prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

Prosegue il percorso di coinvolgimento e informazione sui contenuti e gli obiettivi degli strumenti urbanistici. La giunta Sottani ha organizzato un’assemblea pubblica per la presentazione dei nuovi documenti in programma sabato 26 gennaio alle ore 16 nella sala Hack del Palazzo della Torre. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare. Info: www.comune.greve-in-chianti.fi.it.