Venerdì 1 novembre "nero": due incidenti frontali in pochi minuti

A Chiesanuova e a Cerbaia: tutti i feriti sono stati portati al Nuovo San Giovanni di Dio

CHIESANUOVA-CERBAIA (SAN CASCIANO) - Due scontri frontali fra auto a poca distanza l'uno dall'altro, nella serata di oggi, venerdì 1 novembre.

Il primo si è verificato dopo le 20 sulla via Volterrana poco dopo Chiesanuova. Madre e figlia, residenti a Cerbaia, stavano facendo rientro a casa quando si sono viste piombare addosso una vettura guidata da un uomo residente al Galluzzo, che secondo i primi riscontri avrebbe invaso la loro corsia.

FRONTALE/1 - A Chiesanuova

Le due donne (30 e 59 anni) sono state soccorse dalla Misericordia di San Casciano e trasportate all’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio, una in codice verde e una giallo. L'uomo, 43 anni, è stato portato via in codice verde.

Sul posto per i rilievi si sono portate due pattuglie dei carabinieri, una della Stazione di San Casciano e l’altra del Radiomobile di Scandicci.

A poca distanza un’altra chiamata al 118, stavolta sempre per un frontale: stavolta sulla Provinciale 12 Val di Pesa, tra Cerbaia e il frantoio di San Vincenzo, nel comune di Scandicci.

FRONTALE/2 - Fra Cerbaia e San Vincenzo a Torri

Un uomo ha preso in pieno una vettura dove a bordo si trovavano marito e moglie. A soccorrerli anche in questo caso, la Misericordia di San Casciano, che ha provveduto a portarli all’ospedale di Torregalli.

"Abito poco distante- ha raccontato un signore - quando da casa ho sentito una botta tremenda. Mi sono infilato le scarpe e sono venuto sul posto. Nessuno si fermava, salvo un signore che ha così chiamato il 118".

Sul posto per i rilievi e la viabilità si è portata la pattuglia del Radiomobile di Scandicci che aveva appena finito i rilievi dell’incidente di Chiesanuova.