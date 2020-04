Castelnuovo: aperte le richieste di contributo affitti nell'emergenza Coronavirus

Pubblicato un bando che conta su risorse stanziate dalla Regione Toscana. Domande fino al 12 maggio

CATSELNUOVO BERARDENGA - Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha pubblicato un bando per accedere ai contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte di famiglie in difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19.

L’iniziativa conta su risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana e le domande possono essere presentate fino al 12 maggio 2020 utilizzando il modello disponibile sul sito internet del Comune, www.comune.castelnuovo.si.it.

Sullo stesso sito è possibile consultare anche il bando e i requisiti richiesti per accedere al contributo, fra cui figurano un valore ISE (Indicatore della situazione economica) non superiore a 28.684,36 euro per l’anno 2019 e una diminuzione del reddito dichiarato dal nucleo familiare non inferiore al 30 per cento per cause riconducibili all’emergenza Covid-19 rispetto alle corrispondenti mensilità dell’anno 2019.

Come si può presentare la domanda

Per la richiesta di contributo deve essere utilizzato il modello presente sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga e disponibile in formato cartaceo presso il Servizio Protocollo del Comune, all’interno del Palazzo comunale, raggiungibile previo appuntamento telefonico ai numeri 0577-351338/302/344.

Una volta compilata, la domanda può essere inviata per mail ordinaria agli indirizzi protocollo@comune.castelnuovo.si.it oppure messaggi@comune.castelnuovo.si.it o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo castelnuovo-berardenga@postacert.toscana.it.

E’ possibile, inoltre, inviare la richiesta a mezzo lettera raccomandata A/R al Comune di Castelnuovo Berardenga oppure recapitarla a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Castelnuovo Berardenga, seguendo le indicazioni contenute nel bando.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile contattare anche il Call Center attivato dall’amministrazione comunale ai numeri 0577-351351/304/302.

“I contributi messi a disposizione dalla Regione Toscana per integrare il pagamento del canone di locazione in questo periodo straordinario - afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi - sono un ulteriore supporto per famiglie che stanno vivendo situazioni di difficoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19 e il Comune castelnovino si è immediatamente attivato, nel rispetto delle direttive regionali, per dare concretezza a questa misura nel più breve tempo possibile".

"Accanto a questo - conclude Nepi - continuano i servizi promossi dall’amministrazione comunale grazie al prezioso contributo delle associazioni locali, per aiutare chi ha bisogno e superare tutti insieme questa emergenza sanitaria, sociale ed economica”.