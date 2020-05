Calzature San Filippo: uno shop online comodo e semplice aperto in tempi record

"Già disponibile tutta la collezione primavera-estate, un reparto assistenza. E ovviamente la consegna a domicilio"

SAN FILIPPO (BARBERINO TAVARNELLE) - Uno shop online. Ricco, ricchissimo. Pieno di idee e di spunti per tutti. Allestito con professionalità in tempi record. Con la voglia, innegabile, di tornare al rapporto diretto con i clienti (riapertura al pubblico prevista dal 18 maggio).

Calzature San Filippo da anni è un punto di riferimento nel nostro territorio: in questa fase di lockdown prolungato è raggiungibile con un comodissimo shop online.

Ne abbiamo parlato con le titolari, Anna e Alessandra, che ci hanno spiegato perché aprire uno shop online, con quali prospettive. E come funziona.

Calzature San Filippo è un nome storico ormai nel mondo del commercio nel nostro territorio. Come ha affrontato l’emergenza Coronavirus?

"Nel rispetto delle norme, il 10 marzo abbiamo preso la difficile decisione di sospendere la nostra attività. Tutto questo per cercare di arginare questo maledetto virus, e garantire alla nostra clientela la qualità e la spensieratezza che ci ha sempre contraddistinto. Intanto però avevamo già predisposto un negozio online per un nostro Brand (https://novebyalessandragori.com) che ci ha dato lo spunto per riflettere sulla situazione. Ci siamo confrontati con il mondo esterno ed abbiamo percepito la volontà delle persone di acquistare beni anche non di prima necessità e in 10 giorni abbiamo creato ed attivato la piattaforma di vendita online".

Con quali caratteristiche?

"Le caratteristiche principali sono ovviamente la comodità e la semplicità di poter acquistare un prodotto che ti interessa restando a casa nel rispetto delle norme. Un’altra caratteristica è indubbiamente il fatto di avere a disposizione un reparto di assistenza per vari dubbi sui prodotti o sul processo di acquisto. Infine, suggerimenti pratici su come abbinare scarpe e accessori, quali prodotti scegliere in base al proprio fisico e come vestirsi per ogni occasione".

Cosa possono trovare gli utenti sullo shop online di Calzature San Filippo? Come funziona?

"Sul nostro sito potete trovare tutta la collezione Primavera/Estate 2020 per donna, uomo e bambino oltre ad una sezione dedicata ad altri articoli come borse, cinture e accessori. Acquistare è semplice, una volta trovato il prodotto giusto, seleziona la taglia (per più informazioni utilizza la nostra “guida alle taglie”) aggiungi al carrello e procedi all’acquisto. Fai clic su "checkout" per procedere, aggiungi i dettagli di spedizione e pagamento per completare l'ordine e entro tre giorni riceverai il prodotto".

La consegna a casa a chi è affidata?

"La consegna per gli acquisti provenienti dall’e-commerce è affidata a corrieri specializzati, ma per dare maggiore valore al lavoro che facciamo, offriamo anche il servizio di consegne a domicilio nel nostro comune e nei comuni limitrofi… . Non vediamo l’ora di rivedere i nostri clienti!".

Per visitare lo shop online: https://calzaturesanfilippo.com/

CONTENUTO SPONSORIZZATO