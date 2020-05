FIRENZE E TOSCANA 6.05.2020 h 20:42 Di REDAZIONE

Ausl Toscana Centro: dieci nuovi positivi al Covid-19 segnalati oggi

Tamponi positivi in calo verticale anche nel territorio Fi-Po-Pt così come in tutta la Toscana

FIRENZE - Sono 10 i nuovi casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro, dove nelle ultime 24 ore risultano 4 decessi (in provincia di Firenze, di cui 1 in zona empolese). Di seguito i dettagli dei nuovi casi positivi suddivisi per provincia e per zona empolese. # Coronavirus, in Toscana prosegue il trend "al ribasso": solo 26 i nuovi casi Sono 7 i casi in provincia di Firenze, di cui 2 in zona empolese. - Firenze: 5 Sono 2 i casi in zona empolese. - Capraia e Limite: 1 - Certaldo: 1 Un caso in provincia di Prato (capoluogo); due casi fuori province. I numeri fotografano la situazione dell’Asl Toscana centro aggiornata alle ore 18 di oggi.

