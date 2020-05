Da Barberino Tavarnelle la pessima notizia: uno dei 6 decessi di giornata da Covid-19 è di una 53enne

BARBERINO TAVARNELLE – In un quadro confortante, di contagi quasi ridotti a zero in Toscana e nella Ausl Toscana Centro, è purtroppo il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli, a dare in serata una notizia pessima.

“Purtroppo – scrive sui suoi canali social – oggi devo darvi la pessima notizia di un altro decesso, il Covid-19 si è portato via una nostra concittadina di 53 anni”.

“Mentre tutti noi stiamo cercando nelle regole del distanziamento fisico la normalità – riflette -e anche di superare questa dura prova, mentre ieri abbiamo registrato un solo caso in tutta la grande Asl centro da Firenze a Pistoia, il Covid-19 si prende ancora chi tra noi è più debole, è più fragile”.

“Alla famiglia – scrive Baroncelli – la nostra vicinanza e il nostro cordoglio, l’abbraccio profondo e amorevole di tutta la nostra comunità”.



“Seguiamo le regole che piano piano ci riportino alla normalità – conclude – ma mai dimenticando questi duri mesi. Avanti, insieme e forza Barberino Tavarnelle”.

