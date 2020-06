Elettrodomestici: dai lavapavimenti alla cucina, cresce l’acquisto in rete

Piccoli e grandi elettrodomestici, sempre più si acquistano online. Cresce il ricorso alla rete per lo shopping, un nuovo profilo di consumer italiani può essere tracciato tenendo conto di questa matrice multimediale piuttosto forte.

A soffiare sulle vele di questa nuova crescita è stata anche l’emergenza legata al Covid 19, che ha portato tantissimi consumatori a rivolgersi alla rete per acquisti di qualsiasi genere.

Questo per restare sulla strettissima attualità; ma non è tutto.

Perchè è interessante notare anche un’altra dinamica, legata sempre ai tempi contemporanei: ovvero, gli italiani negli ultimi anni si sono letteralmente appassionati al tema cucina, con reality su questo argomento che spopolano in tutte le principali televisioni.

Ebbene su questa scia è cresciuto in modo sostanzioso l’acquisto di elettrodomestici per la cucina (così come, d’altra parte, anche le ricerche in rete riferite a ricette e preparazioni di cibi hanno segnato una salita evidente).

Ed ovviamente a farla da padrone è sempre il web, visto che si parla di acquisti che avvengono soprattutto tramite marketplace quali Amazon.

In quarantena gli italiani si sono dedicati alle pulizie

Piccoli elettrodomestici ma non solo; come si diceva anche quelli di dimensioni maggiori si acquistano sempre più in rete. Tra quelli più venduti negli ultimi mesi, soprattutto durante il lock down, ci sono state scope elettriche e lavapavimenti.

Come si può leggere al link puliscocasa.it/lavapavimenti/, di lavapavimenti ce ne sono realmente di ogni genere: industriali, professionali, per utilizzo domestico.

Con questi strumenti è possibile detergere in modo deciso pavimenti, muri, piastrelle. Durante la quarantena molti italiani, costretti a casa, si sono dedicati alle pulizie.

Ecco allora che elettrodomestici di medie e grandi dimensioni riferiti alla pulizia della casa sono andati a ruba.

Ovviamente sempre tramite la rete, anche perché in quel periodo buio non era possibile fare altrimenti. E non è un caso che i marketplace, noti e meno noti, abbiano registrato affari d’oro durante il periodo di clausura forzata dovuta alla pandemia.

Cresce lo shopping online

Tutto questo va incastonato in un quadro ben preciso; il calo dell’economia reale ed il contemporaneo aumento del disagio sociale.

Il riferimento è soprattutto a ciò che, invece, si trova al di fuori del web. Quindi il mondo un tempo definito come reale.

I negozi tradizionali, che sono in forte crisi; viceversa il commercio elettronico è diventato ormai parte integrante dei comportamenti degli utenti che sempre più si rivolgono al web per fare shopping di qualsiasi genere.

@RIPRODUZIONE RISERVATA