Ausl Toscana Centro: nelle ultime 24 ore solo 2 nuovi casi positivi (nel pratese). Zero decessi

FIRENZE – Riflette il dato regionale, che oggi per la prima volta ha registrato zero nuovi decessi in tutta la Toscana, quello diffuso dalla Ausl Toscana Centro.

Un dato che, ancora una volta così come accade ormai da giorni, restituisce un quadro molto confortante nel territorio della “nostra” Azienda sanitaria di riferimento (così come in tutta la regione).

Che ci racconta una situazione sotto controllo nell’ambito della gestione dell’emergenza da Covid-19 nel territorio di Firenze, Prato e Pistoia.

Sono solo due infatti i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro comunicati oggi, sabato 20 giugno, dall’Azienda Sanitaria.

Territori nei quali, come detto, nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso.

I due nuovi casi positivi alla ricerca del Covid-19 con il tampone sono in provincia di Prato, entrambi nel comune di Montemurlo.

