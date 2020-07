Sono 6 i nuovi casi positivi al Covid-19 nei territori dell’Asl Toscana Centro: preoccupa uno nel Mugello

FIRENZE – Sono 6 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro, dove nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso.

# Coronavirus, trend toscano consolidato: dieci nuovi casi, nessun decesso, due guarigioni

Il dettaglio diffuso dall’Azienda Sanitaria parla di 4 casi in provincia di Firenze, ovvero uno a Borgo San Lorenzo e tre a Firenze.

Ci sono poi 2 casi in provincia di Pistoia, a Pescia e Pistoia.

A preoccupare è in particolare il caso di Borgo San Lorenzo, dal momento che la positività è stata riscontrata in un operatore in servizio presso il “Campo scuola” in località Figliano.

Subito il sindaco borghigiano, Paolo Omoboni, ha emesso una comunicazione ufficiale per i cittadini: “Stiamo gestendo la situazione con la Asl, che sta contattando le famiglie, e la Società della Salute”.

“Agli operatori e ai ragazzi venuti in stretto contatto in questa settimana con la persona risultata positiva – ha aggiunto – tramite l’Usca verranno fatti, nella struttura, già nella giornata di oggi, i tamponi e al loro esito saranno disposte le quarantene”.

Eventi pubblici del fine settimana annullati e ulteriore comunicazione nel pomeriggio: “Tramite l’Usca in giornata verranno fatti i tamponi ai ragazzi e agli operatori del campo scuola di Figliano. Oltre agli eventi annullati raccomando a tutti di prendere le precauzioni necessarie”.

Il messaggio è chiaro: facciamo le nostre vite, ritagliamoci tutti i momenti di libertà e normalità possibili, senza però dimenticarsi mai che il virus circola ancora.

E di adottare, quindi, le tre precauzioni base: lavaggio delle mani, mascherine in luoghi chiusi o affollati, distanziamento sociale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA