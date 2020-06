Sono aperte le iscrizioni alle attività dei Centri Estivi a Impruneta: ecco le 9 proposte

FIRENZE – Dopo la pubblicazione delle severe e restrittive linee guida riguardanti l’organizzazione dei centri estivi, arrivate a fine maggio dal Governo e della Regione Toscana rispetto alla normativa Covid-19, ecco la lista delle proposte dei Centri Estivi del comune di Impruneta, cioè quelle che fino ad oggi hanno partecipato all’avviso esplorativo.

“La lista è formata da una squadra – che l’assessore all’istruzione Sabrina Merenda chiama idealmente rEstateinsieme 2020 – di realtà del territorio che compongono un ampio spettro di possibilità per le famiglie e per i bambini, un’offerta ricca di qualità e professionalità e nel contempo sicura dal punto di vista metodologico sul versante Covid-19 e della formazione degli operatori. Il Comune, che patrocinerà le iniziative, aveva promosso a monte un tavolo di coprogettazione e ora attiva le attività di informazione alla cittadinanza”.

“Le associazioni – dichiara l’assessore – hanno seguito le normative e garantiscono loro effettiva applicazione, per dare ai vostri bambini una varietà territoriale, piena di cura e nelle norme del Covid-19. Vi assicuro che non era una cosa scontata e soprattutto non semplice, visto la velocità con cui ogni giorno usciva un nuovo tassello e adeguamento legislativo”.

Ammette che “ci sono stati momenti in cui navigavamo a fatica in una complessa burocrazia. Penso però che l’esigenza di rincorrere i tempi, per dare alle famiglie e ai bambini delle possibilità, sia stata una leva importante, come quella di ripartire da una situazione di chiusura in casa per iniziare a ridare la possibilità ai bambini di aprirsi a magici spazi e panorami”.

Questo l’elenco dell’offerta disponibile a Impruneta per i Campi estivi 2020. Le informazioni riportate devono essere approfondite con ciascuna realtà tramite i contatti indicati:

1. Associazione Papacia, collocata in una porzione del Parco di Sant’Antonio a Impruneta. Darà vita al “Villaggio degli Gnomi nel boschetto”. Dai 6 anni in poi. Da giugno fino al 31 luglio.

Tel. 3339211308

2. Scuola San Lorenzo alle Rose, località Le Rose. Dai 6 anni in poi. Percorso in partenza da giugno al 17 luglio.

Tel. 3314006543

3. Cooperativa Le Rose, località Le Rose. Dai 6 anni in poi. Percorso da giugno fino a settembre.

Tel 3334518751

4. L’Erta di Quintole, Fattoria didattica. Periodo settembre.

Tel. 335417999

5. Associazione Guafa, località Baruffi. Percorso per bimbi dai 6 anni, partenza dal 21 giugno fino a settembre.

Tel. 3294051035

6. Associazione Amore e Libertà località Colleramole, Bottai, “Respect Camp 2020”. Dai 3 anni fino agli 11 anni. Da giugno fino a settembre.

Tel. 3440847282

7. Associazione Iris, Quintole per Le Rose, Baruffi. Dal 15 giugno al 10 luglio.

Tel . 3334384835

8. Cooperativa Educere – Scuola Infanzia San Giuseppe, località Pozzolatico. Percorsi educativi da giugno fino al 24 luglio.

Tel. 055208048

9. Piscina Zodiac, Tavarnuzze. Riapre la nuova stagione con i Centri Estivi nella piscina all’aperto. Da giugno in poi.

Tel. 3337466428.ì

I genitori interessati potranno iscrivere i loro figli al percorso scelto contattando direttamente le associazioni e chiedendo ulteriori approfondimenti, in particolare sulle date di inizio preciso e la possibilità di pasti.

