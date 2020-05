I budini di riso e la trippa alla fiorentina, secondo la food blogger della Romola Francesca Matteuzzi

LA ROMOLA (SAN CASCIANO) – Il territorio delle colline fiorentine con i suoi profumi, colori, ma soprattutto con la sua tradizione dello stare bene a tavola, fa sicuramente da cornice alla food blogger romolina Francesca Matteuzzi.

Che ci presenta due ricette della nostra tradizione, rivisitate e corrette secondo i consigli della nonna e di uno studio attento degli ingredienti, uniti insieme da una passione viscerale per l’arte della cucina.

“Vivo alla Romola da sempre – si racconta Francesca – e anche se lavoro presso la StarHotels a Firenze, in un ufficio amministrativo, dilettarmi in cucina è sempre stata la mia passione fin da bambina. Perché mi piaceva aiutare la nonna nella preparazione dei piatti e poi goderseli in quelle belle tavolate di una volta, all’aria aperta, con tutta la famiglia”.

“Dieci anni fa ha fatto ingresso nella mia vita una malattia importante – prosegue – e in quel momento lungo e doloroso la cucina è diventata il mio mondo, forse anche il mio rifugio. E ho cominciato a sperimentare, a conoscere meglio gli ingredienti e a cucinare un sacco di piatti, sempre con immensa gioia”.

Con il tempo Francesca ha deciso di concretizzare questa sua passione, creando cinque anni fa il suo blog: www.panezucchero.it.

Da lì l’iscrizione all’Associazione Italiana Food Blogger (AIFB) e la collaborazione importante con l’Accademia dei Georgofili, in un progetto di Unicoop Toscana per conoscere da vicino i produttori e i prodotti della regione, in cui Francesca scriveva articoli al riguardo.

“Del resto – continua Francesca – sentivo sempre di più l’esigenza di specializzarmi perché le persone volevano sapere tante cose sul blog, mi seguivano in molti. E io dovevo essere preparata”.

Da qui la formazione: “Ho quindi frequentato l’Accademia Italiana Chef, facendo sei mesi di stage presso l’Osteria di Passignano e Rinuccio 1180 al Bargino, avendo l’onore di lavorare con due grandi chef come Matia Barciulli e Nicola Damiani, che porto sempre nel mio cuore”.

“Con il diploma – dice ancora Francesca – credo di aver acquisito tanta professionalità. E quindi credo che il mio blog sia ora un luogo dove si parla di cucina sapendo di cosa si parla e, soprattutto sapendola fare. Anche perché non mi stanco mai di conoscere i prodotti alla fonte, come quando per imparare a fare il pane sono stata tutta la notte a vederlo impastare e cuocere nel forno di una mia amica”.

Un blog, quello di Francesca, che conta ben 500 ricette originali: piatti della tradizione e non solo, spaziando dai primi ai dolci.

Francesca propone ricette rivisitate da lei a 360 gradi, nei sapori e negli odori, ispirandosi al ricordo dei piatti della sua infanzia. Ma anche prendendo spunto dalle erbe aromatiche della sua campagna.

Lo scopo è quello di regalare un’emozione, che per il momento è stata prerogativa di amici e parenti. Ma adesso Francesca sente la necessità di far conoscere a tutti il suo blog, perché possa diventare qualcosa di più importante nella sua vita.

Per questo ci regala il segreto di due ricette che fanno parte della tradizione culinaria fiorentina, cliccatissime nei due mesi di lockdown.

Le ricette dei Budini di Riso Fiorentini (la trovate qui) e della Trippa alla Fiorentina (la trovate qui), rielaborate da Francesca sulla base dei suoi ricordi d’infanzia. E le ricette… della nonna.

Memoria e fantasia: due ingredienti immancabili nei suoi piatti.

