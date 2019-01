Codice giallo per ghiaccio dalla mezzanotte fino alle 11 del 29 gennaio

Nelle ultime ore rovesci anche nel Chianti fiorentino hanno allargato l’allerta anche al nostro territorio

FIRENZE - Nelle ultime ore si sono verificati rovesci sparsi, associati a grandinate e acqua mista a neve, anche sulle zone interne della regione fino a quote basse, in particolare nelle province di Firenze e Pistoia.

Se questo non provoca disagi nell'immediato, al calare della temperatura e al raggiungimento dello zero sarà possibile la formazione di ghiaccio con evidenti ricadute sulla circolazione.

Nelle prossime ore saranno ancora possibili, infatti, occasionali rovesci sparsi sulle zone interne, anche se in esaurimento.

Dato il calo delle temperature, si prevede per la sera e per la notte - oltre che sulle aree già segnalate nel bollettino di criticità emesso in mattinata - la formazione locale di ghiaccio anche nelle aree del Serchio (Garfagnana e lucchesia), nel Fiorentino, nel Valdarno inferiore, della Valdelsa e Valdera e del Bisenzio e Ombrone pistoiese, tutte interessate dalle precipitazioni.