Immigrazione, integrazione e sicurezza: dibattito pubblico alla casa del popolo di Greve

Organizzato da Partito democratico, Partito socialista e Arci giovedì 31 gennaio alle 21.15

GREVE IN CHIANTI - Il tema dell'immigrazione, come sappiamo, è di quelli caldi, caldissimi. E lo sarà ancora di più nelle prossime settimane e mesi, in vista delle elezioni europee.

"Immigrazione, integrazione, sicurezza: che succede in Italia?": è il titolo dell'incontro pubblico organizzato per giovedì 31 gennaio alle 21.15 presso la casa del popolo di Greve in Chianti dal Partito democratico grevigiano, dal Psi di Greve in Chianti, dal circolo Arci di Greve.

A parlarne ci saranno Dario Parrini (senatore del Pd), Riccardo Nencini (senatore e segretario nazionale Psi), Simone Ferretti (responsabile immigrazione Arci Toscana).