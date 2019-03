Asl: non puoi presentarti all'appuntamento? Per annullarlo basta una mail

La nuova modalità è disponibile in tutti gli ambiti territoriali (Firenze, Empoli, Prato e Pistoia): gli indirizzi

FIRENZE - Funziona il servizio della Asl Toscana centro per le disdette di esami e visite tramite e-mail. La nuova modalità, disponibile in tutti gli ambiti territoriali (Firenze, Empoli, Prato e Pistoia) non solo evita al cittadino di chiamare il Cup o recarsi direttamente agli sportelli per annullare l’appuntamento prenotato ma permette ad altri cittadini di utilizzare il posto lasciato libero.

Nei primi due mesi di quest’anno sono stati più di duemila coloro che anche con senso civico si sono collegati alla e-mail aziendale perché per vari motivi non potevano presentarsi all’appuntamento prenotato, con ricadute positive sull’efficienza del sistema a vantaggio di tutti i cittadini.

Gli indirizzi mail a cui inviare la disdetta.

- Firenze: disdettecup.firenze@uslcentro.toscana.it

- Empoli: disdettecup.empoli@uslcentro.toscana.it

- Pistoia: disdettecup.pistoia@uslcentro.toscana.it

- Prato: disdettecup.prato@uslcentro.toscana.it