BuyFood Toscana a Siena, al via il bando per partecipare alla prima edizione a giugno

L'evento per favorire un incontro diretto tra i produttori agroalimentari toscani e i buyer nazionali e esteri

FIRENZE E TOSCANA – Favorire un incontro diretto tra i produttori agroalimentari toscani di qualità e i buyer nazionali e esteri. E' questo l'obiettivo di "BuyFood Toscana 2019", il nuovo evento per il settore agroalimentare di qualità in Toscana, in programma il prossimo 7 giugno a Siena.

All'evento potranno partecipare un massimo di 50 imprese toscane selezionate del comparto agroalimentare che commercializzano prodotti certificati Dop o Igp, Agriqualità. Queste imprese saranno selezionate sulla base di un bando che si è appena aperto e che si chiuderà il 1 aprile 2019.

"Si tratta di una grande opportunità per le aziende agroalimentari toscane che potranno presentare le loro produzioni faccia a faccia con alcuni dei principali buyer internazionali" spiega l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi.

"Quella del BuyFood – aggiunge – vuol essere "un'edizione zero", che nasce da una formula che abbiamo sperimentato con grande successo con il BuyWine, giunto ormai alla nona edizione. Questa nuova manifestazione si inserisce in questo filone, nella consapevolezza che l'incontro diretto tra produttori e buyer sia il modo migliore per rappresentare adeguatamente la tipicità, la territorialità, la qualità dei nostri prodotti, pur nella consapevolezza delle peculiarità e delle differenze del food. Invito perciò le aziende a partecipare al bando per testare con noi questa nuova avventura, nella speranza, credo ben motivata, che possa decollare".

BuyFood Toscana 2019, organizzata dalla Regione Toscana, in collaborazione con PromoFirenze, azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze, si svolgerà nel complesso espositivo di Santa Maria della Scala, a Siena, grazie alla collaborazione con il Comune di Siena.

Il nuovo evento si porrà l'obiettivo di presentare agli operatori ed ai media l'intero "paniere" dei 31 prodotti a Denominazione di origine protetta (Dop) e a Indicazione geografica protetta (Igp) della Toscana e dei prodotti agroalimentari certificati Agriqualità toscani;

Si affiancheranno al BuyFood Toscana 2019 una serie di iniziative dedicate alla conoscenza delle produzioni di eccellenza toscane. Attualmente 16 fra Consorzi e Associazioni di tutela hanno già aderito alla manifestazione, in rappresentanza di ben 17 denominazioni di origine