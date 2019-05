Francesco Volpe ha presentato... i suoi: "La nostra è una vera lista civica"

"In 5 anni abbiamo cercato di dare voce ai cittadini. E questo è quello che vorremmo continuare a fare"

SAN CASCIANO - Presentazione ufficiale anche per la Lista Volpe “Il cuore civico di San Casciano” (a sostegno della candidatura a sindaco di Roberto Ciappi): tanta gente sabato 4 maggio alla Casa delle Idee, in via Machiavelli.

A fare gli onori di casa Francesco Volpe, capolista e consigliere comunale uscente, che ha illustrato l’anima di questa lista e quali sono i suoi obiettivi, supportato dalla collega Maria Rosaria Malatesta, al suo fianco in consiglio da ben 5 anni ed ideatrice con lui di questo nuovo progetto politico.

“La nostra è una vera lista civica - spiega Francesco Volpe - che nasce dalla volontà di rappresentare il cuore di questo paese.”

“In questi cinque anni io e Maria Rosaria - continua Volpe - abbiamo cercato di dare voce alle richieste dei nostri concittadini, di rispondere alle richieste di tanti voi, mettendoci sempre cuore ed è con questo spirito che vorremmo continuare”.

Una lista civica dunque che ha come obiettivo quello di mettersi al servizio dei cittadini, cercando di raccogliere le richieste del mondo del lavoro, del turismo, degli anziani, dei giovani, dei disabili e degli stranieri sempre con l’obiettivo di migliorare il paese.

Nasce dunque da questo spirito la scelta dei 13 candidati: uomini e donne di San Casciano che metteranno in gioco quello che sanno fare, "in un rapporto diretto tra eletti ed elettori".

Ecco i candidati in lista: Francesco Volpe, Maria Rosaria Malatesta, Simone Francini, Francesca Castriota, Umberto Torromacco, Daria Ratano, Antonio Di Lorenzo, Barbara Barbetti, Riccardo Piazzini, Patrizia Vaggioli, Filippo Foresti, Rosabel Rubiano, Michele Corti.

Sei donne e sette uomini, la maggior parte residenti nel capoluogo ma anche provenienti dalle frazioni di Mercatale, Romola e San Pancrazio.

Conclude l’incontro l’intervento di Roberto Ciappi: “Una scelta, quella di Francesco e Maria Rosaria, molto difficile ed anche osteggiata da molti ma che credo importante quando si sceglie di mettersi al servizio della propria comunità come fanno loro”.

“Due persone- continua Roberto Ciappi- che hanno sempre portato in consiglio tutte quelle richieste, quelle necessità che venivano dalle persone, sempre con il massimo rispetto”.

“Credo - conclude Roberto Ciappi - che la Lista Volpe sia davvero l’emblema del mettersi al servizio dei propri concittadini con generosità e lealtà e per questo sono davvero onorato di avere accanto a me persone di questo tipo”.