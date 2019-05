GREVE IN CHIANTI

Quale Europa? Se ne parla con Gianfranco Pasquino a Greve in Chianti

Il politologo, editorialista e professore emerito di scienza politica ospite della Casa del Popolo mercoledì 15 maggio alle 21

GREVE IN CHIANTI - Si rifletterà sul tema dell'Europa nei prossimi giorni a Greve in Chianti, alla Casa del Popolo.

A parlarne, mercoledì 15 maggio alle 21, in un incontro dal tema "Riflessioni sull'Europa di ieri, di oggi e domani", sarà un importante editorialista come Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica e autore del volume "L'Europa in trenta lezioni".